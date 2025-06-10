Подросток насмерть разбился на мотоцикле в Кузбассе
В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области 14-летний подросток попал в ДТП на мотоцикле, ребенок погиб на месте. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Госавтоинспекцию Кузбасса.
«Авария, унесшая жизнь 14-летнего мальчика, произошла сегодня ночью на проспекте Кирова. Около 01:30 утра на перекрестке у дома № 108 кроссовый мотоцикл "Рейсер", не предназначенный для дорог общего пользования, столкнулся с автомобилем "Чери Тигго"», — отмечается в статье.
Отмечается, что школьник взял мотоцикл у своего друга. В результате ДТП подросток скончался на месте, а его 17-летнего пассажира госпитализировали с переломом ноги.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия.
Тем временем в Старой Купавне Московской области погибла пожилая женщина в результате наезда мусоровоза. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу подмосковной прокуратуры.
«Установлено, что в 10:00 9 июня 2025 года водитель мусоровоза, двигаясь по ул. Чкалова, совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая пыталась обойти машину спереди. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, однако, несмотря на оказанную помощь, скончалась», — говорится в сообщении.
Выяснение всех обстоятельств ДТП проходит под контролем Ногинской прокуратуры.