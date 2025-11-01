Расписание на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях изменится 2-4 ноября

01 ноября 2025, 13:15

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях, изменится со 2 по 4 ноября из-за реконструкции станции Царицыно. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





Ограничения, связанные с работами, введут в 20:00 в воскресенье, 2 ноября, и снимут в 14:00 во вторник, 4 ноября.





«В указанный период интервалы между поездами увеличатся. У некоторых электричек уменьшат количество остановок и укоротят маршрут», — говорится в сообщении.