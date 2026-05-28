Расписание на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях изменится 30-31 мая
График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях, изменится в ночь на 30 и на 31 мая из-за замены стрелочных переводов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
Работы будут проводить с 23:30 29 мая до 9:30 30 мая на участке второго главного пути станции Подмосковная и в то же время с 30 на 31 мая на станции Тушинская.
«В связи с этим у части поездов сократят маршруты, а интервалы между оставшимися составами увеличатся», — говорится в сообщении.Пассажирам рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание. Это можно сделать на сайте компании-перевозчика и через мобильное приложение ЦППК.