Расписание на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях изменится 30-31 мая

28 мая 2026, 16:13

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях, изменится в ночь на 30 и на 31 мая из-за замены стрелочных переводов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





Работы будут проводить с 23:30 29 мая до 9:30 30 мая на участке второго главного пути станции Подмосковная и в то же время с 30 на 31 мая на станции Тушинская.





«В связи с этим у части поездов сократят маршруты, а интервалы между оставшимися составами увеличатся», — говорится в сообщении.