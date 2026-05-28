В подмосковном посёлке Любучаны отремонтируют котельную

28 мая 2026, 15:59

Капитальный ремонт котельной планируют провести в посёлке Любучаны округа Чехов. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать котельную №26 мощностью 17,95 МВт, расположенную по адресу: посёлок Любучаны, Заводская улица, строение 28а. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.