В подмосковном посёлке Любучаны отремонтируют котельную
Капитальный ремонт котельной планируют провести в посёлке Любучаны округа Чехов. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и капитально отремонтировать котельную №26 мощностью 17,95 МВт, расположенную по адресу: посёлок Любучаны, Заводская улица, строение 28а. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 159 миллионов 119 тысяч 930 рублей. Заявки принимаются до 9 июня. Финансирование предусматривается из бюджетов региона и округа.