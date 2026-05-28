В Ивантеевке приступили к строительству детской площадки
Строительство детской площадки началось во дворе дома №7 на улице Маяковского в Ивантеевке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа со ссылкой на корреспондента ГАУ МО АИС «Подмосковье» Кристину Тришину.
Общая площадь игрового пространства составит 100 квадратных метров. Элементы оформят в космической тематике: такой вариант выбрали местные жители.
«Для детей установят игровой комплекс, качалку на двух пружинах и качели. Кроме того, на площадке поставят скамейки, урны и информационный стенд. Покрытие сделают противоударным — из резиновой крошки», — говорится в сообщении.После монтажа площадки во дворе проведут дополнительное озеленение. Завершить все работы должны в начале июля.