В Ивантеевке приступили к строительству детской площадки

Фото: медиасток.рф

Строительство детской площадки началось во дворе дома №7 на улице Маяковского в Ивантеевке. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа со ссылкой на корреспондента ГАУ МО АИС «Подмосковье» Кристину Тришину.



Общая площадь игрового пространства составит 100 квадратных метров. Элементы оформят в космической тематике: такой вариант выбрали местные жители.

«Для детей установят игровой комплекс, качалку на двух пружинах и качели. Кроме того, на площадке поставят скамейки, урны и информационный стенд. Покрытие сделают противоударным — из резиновой крошки», — говорится в сообщении.
После монтажа площадки во дворе проведут дополнительное озеленение. Завершить все работы должны в начале июля.
Лев Каштанов

