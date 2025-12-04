Расписание на МЦД-2, Рижском и Курском направлениях изменится 6-7 декабря

04 декабря 2025, 14:43

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Рижском и Курском направлениях, включая МЦД-2, изменится в ближайшие выходные, 6 и 7 декабря, из-за путевых работ на станции Перерва. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





Работы будут проводиться в период с полуночи 6 декабря до 4:40 7 декабря. В указанное время перекроют участки главного пути, а поезда пустят в реверсивном режиме.





«В связи с этим у ряда электричек сократится маршрут следования и увеличатся интервалы между составами», — говорится в сообщении.