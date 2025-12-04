В Подмосковье ИИ за месяц выявил 7,7 тыс. сбоев в работе наружного освещения

04 декабря 2025, 12:09

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 7,7 тыс. нарушений в работе наружного освещения выявил в Московской области в ноябре текущего года искусственный интеллект, подключённый к видеокамерам системы «Безопасный регион». Об этом сообщает подмосковное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Нейросеть фиксирует отклонение от нормы и передаёт информацию об этом коммунальным службам и организациям, обязанным решить проблему.





«Искусственный интеллект выявил 7703 нарушения — негорящие фонари. Больше всего дефектов в системе наружного освещения зафиксировали в округах Мытищи, Химки, Одинцовский и Люберцы», — говорится в сообщении.