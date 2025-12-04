Достижения.рф

В Подмосковье ИИ за месяц выявил 7,7 тыс. сбоев в работе наружного освещения

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Более 7,7 тыс. нарушений в работе наружного освещения выявил в Московской области в ноябре текущего года искусственный интеллект, подключённый к видеокамерам системы «Безопасный регион». Об этом сообщает подмосковное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Нейросеть фиксирует отклонение от нормы и передаёт информацию об этом коммунальным службам и организациям, обязанным решить проблему.

«Искусственный интеллект выявил 7703 нарушения — негорящие фонари. Больше всего дефектов в системе наружного освещения зафиксировали в округах Мытищи, Химки, Одинцовский и Люберцы», — говорится в сообщении.
На починку неработающего фонаря коммунальщикам отводится от 24 до 48 часов.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0