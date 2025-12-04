В Луховицах снесли аварийный дом на 44 квартиры
Трёхэтажный кирпичный многоквартирный дом, находившийся в аварийном состоянии, снесли в Луховицах. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом, построенный 69 лет назад, был расположен по адресу: улица Жуковского, 8. Его общая площадь составляла около 855 квадратных метров.
«Со временем строительные конструкции пришли в негодность. Постройку признали аварийной, жильцов из расположенных там 44 квартир расселили, а дом внесли в список на демонтаж», — говорится в сообщении.В начале текущего месяца дом снесли, а участок, который он занимал, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет администрация округа.