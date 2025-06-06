Водителей предупредили о пробках на девяти шоссе в Московской области

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро пятницы, 6 июня, составил три балла по десятибалльной шкале, при этом на девяти шоссе отмечаются сложности с проездом. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



«Заторы наблюдаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Можайское, Минское, Боровское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Подмосковья сегодня утром выехали свыше 974 тысяч машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

Областной Минтранс призывает водителей соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и избегать резкого маневрирования.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0