В Подмосковье нейросеть начала выявлять парковку на газонах
Автомобили, припаркованные на газонах, в Московской области начал выявлять через видеокамеры искусственный интеллект. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«В настоящее время в регионе более 250 камер видеонаблюдения настроены на распознавание машин на газонах. Нейросеть определяет госномера автомобилей-нарушителей и отправляет информацию на проверку», — сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.Она отметила, что эта технология делает контроль за соблюдением правил парковки во дворах более эффективным и помогает сохранять там зелёные зоны.
В министерстве отметили, что информацию, переданную искусственным интеллектом, проверяет ответственный исполнитель. Если нарушение подтверждается, автовладельцу выписывают штраф.