В девяти округах Подмосковья починили дорожные ограждения

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Барьерные, тросовые и перильные ограждения отремонтировали на региональных дорогах в девяти округах Московской области специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения были отремонтированы на улице Высоковольтная в Дмитрове, на улице Московская во Фрязине, на Новом бульваре в Долгопрудном, на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Советской Конституции в Ногинске, на улице Туполева в Жуковском, на Каширском шоссе в Домодедове и на Фряновском шоссе в Щёлкове», — говорится в сообщении.Кроме того, в порядок привели ограждения в селе Чулки-Соколово городского округа Зарайск и в деревне Детково городского округа Чехов.
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Лев Каштанов