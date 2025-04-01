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В деревне Поречье построили временный пешеходный мост для ремонта основного

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

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В деревне Поречье Рузского муниципального округа завершили сооружение временного пешеходного моста через реку Москву. Минтранс Подмосковья объявил о запуске движения по нему 1 апреля.
«Капремонт основного моста проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Движение по искусственному сооружению перекроют в середине апреля. Автобусы №21 и №455к на время ремонта изменят схему движения. Изменения вступят в силу после закрытия основного моста», – рассказали в пресс-службе министерстве.
В ведомстве напомнили, что открыть рабочее движение по основному сооружению в Поречье планируют в конце июля, а завершить его капремонт – в сентябре 2025-го.

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Раменские хирурги спасли пациента с разрывом гигантской опухоли в почке
01 апреля 2025, 14:20

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Раменской больницы спасли жизнь мужчины с разрывом опухоли в почке. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступил 43-летний пациент в критическом состоянии Он жаловался на сильную боль в пояснице. При обследовании у него обнаружили забрюшинную гематому объёмом более 1,5 литров и кровоизлияние в огромную опухоль почки. Хирурги провели экстренную операцию.
«Диаметр образования составлял 18 см, что превышает размер самого органа почти в два раза. Состояние угрожало жизни пациента, поэтому было решено удалить левую почку вместе с новообразованием. Во время операции мы также устранили гематому и остановили кровотечение», – сказал заведующий урологическим отделением Раменской больницы.
Благодаря слаженным действиям за два часа мультидисциплинарная команда успешно провела сложную операцию. Для мужчины диагноз стал неожиданным – о существовании опухоли он не подозревал.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо и находится в стационаре под наблюдением врачей. Вторая почка у него, по данным КТ, здоровая, поэтому в ближайшее время он сможет вернуться к привычному образу жизни

В Минздраве региона напомнили, что многие заболевания протекают бессимптомно, поэтому не стоит пренебрегать регулярными обследованиями.

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Губернатор Воробьёв возглавил Общественный совет программы «Герои Подмосковья»
01 апреля 2025, 14:14

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

В Московской области состоялось первое заседание Общественного совета региональной программы «Герои Подмосковья», направленной на подготовку ветеранов СВО к работе в органах власти и госкомпаниях, председателем Общественного совета единогласно избрали губернатора региона Андрея Воробьёва, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Участники заседания обсудили содержание программы, технологию наставничества и методологию отбора кандидатов.

«Цель программы «Герои Подмосковья» — социализация ребят, возвращающихся из зоны специальной военной операции. Наша общая задача — сделать так, чтобы они чувствовали себя востребованными», — сказала вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.
Она добавила, что подать заявку на участие в программе могут не только демобилизованные участники СВО, но и те, кто ещё исполняет свой воинский долг: из них будет сформирован резерв.

В разработке программы «Герои Подмосковья» приняли участие специалисты Высшей школой государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. За каждым участником программы закрепляется персональный наставник из руководства области и муниципалитетов.

Приём заявок на программу проводится с 3 марта по 30 апреля. Затем будет проведено тестирование и собеседования, а обучение начнётся 15 сентября и продлится год.

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В Подмосковье стартовал приём заявок на премию «Служение общему благу»
01 апреля 2025, 13:50

Фото: istockphoto.com/nikkusha

Конкурс на присуждение областной премии имени А.П. Чехова «Служение общему благу» проводится в Московской области, заявки принимаются до 25 апреля включительно, сообщает пресс-служба регионального Минкульттуризма.
«Премия «Служение общему благу» присуждается гражданам России, проживающим в Московской области, а также творческим и авторским коллективам, осуществляющим деятельность в Подмосковье. Премия вручается за творческие достижения в сфере сохранения и развития культурных традиций в Московской области, гуманизм, активную просветительскую и благотворительную деятельность», — говорится в сообщении.
Выдвигать соискателей премии могут органы власти и органы местного самоуправления, а также трудовые коллективы, общественные организации и редакции подмосковных СМИ.

Заявки на конкурс и прилагаемые к ним документы принимаются по адресу: индекс142326, Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово, территория музея-заповедника А. П. Чехова, дом №1.

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Рузскому фермеру предоставили более 77 га для развития хозяйства
01 апреля 2025, 13:08

Фото: istockphoto.com/Alexandr Baranov

Участок площадью более 77 гектаров предоставили в аренду без торгов фермерскому хозяйству «Экоферма Марьино» в Рузском муниципальном округе, на участке планируется выращивать зерновые культуры, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.
«Предоставление сельскохозяйственных в аренду без торгов — это одна из мер поддержки фермерских хозяйств Подмосковья. Аренда предоставляется на пять лет, при этом по истечении трёх лет — при использовании земли по целевому назначению — у фермерского хозяйства появляется право оформить участок в собственность», — отметил глава областного Минимущества Тихон Фирсов.
У «Экофермы Марьино» уже есть 30 гектаров земли: там размешены пастбище для коров, поле для сенокошения, пасека и производство масла, сыра и мяса. С помощью нового участка на ферме планируют начать изготовление зернового хлеба.

Актуальную информацию о новостях в земельно-имущественной сфере Московской области пресс-служба Минимущества региона регулярно размещает в соцсетях — официальной группе «ВКонтакте» и Telegram-канале «Всему земля МО».

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В Подмосковье на стоянке загорелся китайский внедорожник
01 апреля 2025, 12:49

Фото: istockphoto.com/Faustino Carmona Guerrero

Внедорожник Haval Dargo загорелся на стоянке центра дистрибуции автомобилей в поселке Чисмена Волоколамского округа, машину потушили работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«Сообщение о пожаре поступило в единую службу экстренных вызовов «Система-112» от очевидцев происшествия. До приезда пожарных сотрудники центра боролись с огнём самостоятельно — с помощью огнетушителей. Прибывшие работники Мособлпожспаса оценили обстановку, убедились, что в машине нет газобаллонного оборудования и оперативно потушили огонь в моторном отсеке», — говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал.

Спасатели настоятельно рекомендуют следить за состоянием своей машины и доверять ремонт электропроводки исключительно профессионалам.

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