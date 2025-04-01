В деревне Поречье построили временный пешеходный мост для ремонта основного

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В деревне Поречье Рузского муниципального округа завершили сооружение временного пешеходного моста через реку Москву. Минтранс Подмосковья объявил о запуске движения по нему 1 апреля.
«Капремонт основного моста проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Движение по искусственному сооружению перекроют в середине апреля. Автобусы №21 и №455к на время ремонта изменят схему движения. Изменения вступят в силу после закрытия основного моста», – рассказали в пресс-службе министерстве.В ведомстве напомнили, что открыть рабочее движение по основному сооружению в Поречье планируют в конце июля, а завершить его капремонт – в сентябре 2025-го.
Читайте также:
В подмосковном Минтрансе призвали мотоциклистов пока не открывать сезон
Усовершенствованный пригородный поезд ЭП2ДМ отправился в тестовую поездку
Более 200 пригородных электропоездов подготовят на МЖД к летнему сезону
Лора Луганская