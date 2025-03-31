В подмосковном Минтрансе призвали мотоциклистов пока не открывать сезон

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Мотоциклисты начали появляться на дорогах Московской области раньше обычного из-за скорого начала весны и повышения температуры. Также растёт число автомобилей, предупредили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
По данным министерства, в марте уже произошло четыре ДТП с участием мотоциклистов. Травмы получили четыре человека.
Нарушение скоростного режима в ведомстве назвали главной причиной аварий и летальных исходов. Нельзя спешить, нужно строго соблюдать требования дорожных знаков и не превышать скорость.
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«При увеличении числа транспорта на дорогах и появлении мотоциклистов возможен и рост числа аварий. Начинать мотосезон ещё рано, так как к концу недели ночью синоптики прогнозируют минусовую температуру – до -6°С, а также мокрый снег. Надеемся на благоразумие автомобилистов и байкеров. Соблюдайте правила, смотрите в зеркала, не превышайте скорость и уважайте всех участников дорожного движения», – отметили в пресс-службе.Там также призвали автомобилистов чаще ориентироваться по зеркалам, помнить, что на дороге может быть байкер. Необходимо заранее убеждаться в безопасности предстоящего манёвра.
Нарушение скоростного режима в ведомстве назвали главной причиной аварий и летальных исходов. Нельзя спешить, нужно строго соблюдать требования дорожных знаков и не превышать скорость.
«Мотоциклистов призываем не торопиться начинать мотосезон, а дождаться устойчивой плюсовой температура. Лучше пока подготовить мотоцикл и вспомнить навыки вождения. Если всё же вы решили выехать на дорогу, не забывайте надеть экипировку. Не совершайте опасных манёвров и перестроений, соблюдайте скоростной режим», – добавили в ведомстве.Там напомнили, что на территории Подмосковья размещено более 1 тыс. комплексов фотовидеофиксации, которые имеют техническую возможность фиксировать нарушения ПДД мотоциклистами.
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Лора Луганская