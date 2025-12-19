Расписание на МЦД-4, Горьковском и Киевском направлениях изменится в выходные

19 декабря 2025, 16:44

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится с вечера субботы, 20 декабря, до утра воскресенья, 21 декабря, изменится из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на ЦППК.





На участке между станциям Внуково и Поклонная будут модернизировать железнодорожную инфраструктуру.





«В связи с работами с 23:00 субботы до 6:25 воскресенья на указанном участке перекроют все пути. У ряда поездов изменится время отправления и прибытия, длина рейса и набор остановок», — говорится в сообщении.