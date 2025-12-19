Достижения.рф

Воскресенский регоператор вывез более 1,7 млн м³ отходов за осень

Регоператор Воскресенского кластера подвёл итоги осени 2025 года. За три месяца специалисты вывезли и направили на переработку более 1,7 млн кубометров отходов. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года — около 1,6 млн м³. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.



Работы охватили территории Люберец, Жуковского, Бронниц, Воскресенска, Солнечногорска, Клина, часть Химок, а еще Раменское, Егорьевск и Шатуру.

Каждый день сотрудники оператора обслуживали от 40 до 70 контейнерных площадок — в зависимости от населённого пункта. График вывоза соблюдают строго. При этом трудности иногда создают автомобили, припаркованные вплотную к контейнерам. Такие случаи диспетчеры оперативно фиксируют и передают ответственным службам, чтобы убрать препятствия для спецтехники.

Осенью регоператор заключил более 400 новых договоров на вывоз твёрдых коммунальных отходов.

Параллельно специалисты подготовили контейнеры к зиме. Они осмотрели и отремонтировали около 1 760 штук — это примерно 11% всех установленных синих контейнеров для вторсырья и серых — для смешанных отходов. За состоянием контейнеров регулярно следят водители и инспекторы. При выявлении повреждений они сразу формируют перечень необходимых работ.

Чтобы неисправные контейнеры не использовали до ремонта, их временно переворачивают и маркируют специальными стикерами с предупреждением.

Регоператор напоминает жителям Подмосковья о правилах сортировки отходов:
  • серые контейнеры — для смешанного мусора и остатков еды;
  • синие контейнеры — для бумаги, пластика, металла и стекла;
  • отдельные бункеры — для крупногабаритных отходов: мебели, бытовой техники и строительного мусора.
Соблюдение этих правил помогает сохранять чистоту во дворах и снижать нагрузку на окружающую среду региона.


