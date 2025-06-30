Расписание на МЦД-4 и Горьковском направлении изменится на месяц с 1 июля

30 июня 2025, 18:45

Видео: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Горьковском направлении и МЦД-4, изменится с 1 по 31 июля из-за работ на станции Железнодорожная. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.







«На Железнодорожной продолжится строительство вестибюля конкорса, отделочные работы на платформе №3, кроме того, запланирована модернизация контактной сети. Технологические окна назначены на время с 1:20 до 4:20 с 1 по 31 июля», — говорится в сообщении.