Расписание на МЦД-4 и Горьковском направлении изменится на месяц с 1 июля
Видео: пресс-служба МТДИ МО
График движения пригородных поездов, курсирующих на Горьковском направлении и МЦД-4, изменится с 1 по 31 июля из-за работ на станции Железнодорожная. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
«На Железнодорожной продолжится строительство вестибюля конкорса, отделочные работы на платформе №3, кроме того, запланирована модернизация контактной сети. Технологические окна назначены на время с 1:20 до 4:20 с 1 по 31 июля», — говорится в сообщении.В связи с работами у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте, а некоторые составы отменят.
Пассажиров просят с пониманием относится к временным неудобствам и проверять актуальное расписание. Его можно посмотреть на информационных табло на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».