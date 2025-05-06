Расписание на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится 8-11 мая

Мальчишки и девчонки изготовили из бумаги тематические фигурки и украсили ими окна здания, сообщает пресс-служба администрации городского округа Раменское. Какие они – окна Победы? С символами памяти и благодарности. Мальчики делали танки и самолёты, девочки — цветы и летящих журавлей. Главное, что каждый трафарет сделан руками детей. Участвуя в акции, они приобщаются к всенародной памяти, скорби и гордости за своих предков, благодаря которым живут нынешние поколения.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

«Участие в акции «Окна Победы» для Центра творчества «Тополёк» — уже традиция. Это дань памяти и важный образовательный момент для детей, помогает им лучше узнать и понять историю своей страны, ценность мира и героизм предков. Ведь педагоги часто рассказывают детям о Великой Отечественной войне, о подвигах солдат и о том, как важно помнить и чтить память о прошлом», — рассказала Татьяна Долотова, педагог-организатор ЦРТДиЮ «Тополёк».

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.



Украшение окон символами Победы – это творческий процесс, возможность выразить благодарность ветеранам, почтить память погибших и напомнить о важности мира. Символы Победы на окнах еще больше подчеркивают атмосферу предстоящего праздника.

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