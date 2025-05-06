Расписание на МЦД-4, Киевском и Горьковском направлениях изменится 8-11 мая

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения электричек, курсирующих на МЦД-4, Киевском направлении и в дальнем пригороде Горьковского направления, изменится с 8 по 11 мая в связи с ремонтными работами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«8-11 мая будут проводиться ремонтные работы на станции Железнодорожная, а также на участках Железнодорожная — Купавна и Фрязево — Павловский Посад. Из-за этого часть поездов временно отменят, а у некоторых составов сократят количество остановок на маршруте. Интервал движения электричек будет увеличен», — говорится в сообщении.Уточнить актуальное расписание пассажиры могут на сайте ЦППК или в мобильном приложении компании-перевозчика.
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