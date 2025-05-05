В Дмитрове стартовал капитальный ремонт моста через реку Хамиловку

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Работы по капитальному ремонту моста через реку Хамиловку начались на улице Московская в Дмитрове, проезд временно перекрыт, рабочее движение по обновлённому мосту планируется запустить в июне текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Специалисты уже разобрали конструкции мостового полотна, разрезали швы омоноличивания плит и демонтировали плиты. В настоящее время ведётся демонтаж железобетонных и бетонных конструкций перехода, разработка грунта для устройства временного русла и укрепление откосов», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.На время ремонта автомобилисты могут объехать мост по примыкающей уличной сети.
Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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