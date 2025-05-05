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В Дмитрове стартовал капитальный ремонт моста через реку Хамиловку

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

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Работы по капитальному ремонту моста через реку Хамиловку начались на улице Московская в Дмитрове, проезд временно перекрыт, рабочее движение по обновлённому мосту планируется запустить в июне текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Специалисты уже разобрали конструкции мостового полотна, разрезали швы омоноличивания плит и демонтировали плиты. В настоящее время ведётся демонтаж железобетонных и бетонных конструкций перехода, разработка грунта для устройства временного русла и укрепление откосов», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
На время ремонта автомобилисты могут объехать мост по примыкающей уличной сети.

Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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Подмосковный клуб завоевал медаль Кубка России по мини-футболу 8х8
05 мая 2025, 12:04

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мытищинский клуб СОБР занял второе место на Кубке России по мини-футболу в формате 8х8, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В финальной игре команда клуба СОБР встретилась с представителями столичного клуба «Форпост». В ходе основного времени победитель определён не был: финальный свисток команды встретили со счётом 4:4. Однако в ходе послематчевых пенальти футболисты из Мытищ уступили москвичам со счётом 4:5», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что лучшим защитником турнира признан защитник из команды СОБР Никита Сурков.

Кубок России по мини-футболу 8х8 проводился в Лужниках с 30 апреля по 4 мая. Участниками турнира стали 48 команд из 25 российских регионов.

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#кубок россии
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В школах Подмосковья стартовала «Вахта памяти» с участием 20 тыс. учеников
05 мая 2025, 11:48

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В патриотической акции «Вахта памяти» примут участие более 20 тыс. подмосковных школьников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
В этом году акция проводится впервые и сразу масштабном формате.
«Более 20 тыс. школьников 8-11 классов из почти 900 образовательных организаций Подмосковья несут вахту у 1 050 памятных мест. Это мемориалы, стелы, Вечные огни и памятники. Это пример массового участия молодёжи в деле сохранения исторической памяти. Мы гордимся тем, что школьники Подмосковья берут на себя ответственную миссию стоять на посту Памяти», – сказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.
Акция проходит с 5 по 9 мая в рамках областного марафона «Наследники Победы», приуроченного к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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#9 мая
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С жителями Воскресенска провели беседы о противодействии телефонным мошенникам
05 мая 2025, 11:46

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактические беседы, направленные на противодействие телефонным и кибермошенникам, провела с жителями Воскресенска сотрудница местной полиции, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Беседы проводились прямо на улицах. Сотрудница полиции рассказывала жителям о приёмах и уловках, которые используют мошенники, а также напомнила о том, что ни в коем случае нельзя пускать в свой дом посторонних людей и отдавать им деньги, под какими бы предлогами они их ни вымогали», — говорится в сообщении.
Все участники бесед получили тематические памятки, в которых также указаны контакты дежурных частей полиции.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске задержали мигранта, который стал курьером телефонных мошенников и принял участие в двух преступлениях.

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#мошенничество
#мошенники
#мвд московской области
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В Подмосковье гость во время застолья несколько раз ударил хозяина ножом
05 мая 2025, 11:31

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на жителя посёлка Развилка Ленинского городского округа, задержали сотрудники вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«В правоохранительные органы обратились жители одного из многоквартирных домов в Развилке. Они рассказали, что от соседей доносятся крики. Прибывшие по вызову росгвардейцы установили, что проблемы возникли у компании во время алкогольного застолья. Между хозяином и гостем произошёл конфликт, и гость схватил нож и несколько раз ударил им оппонента», — говорится в сообщении.
Сотрудники Росгвардии передали нападавшего полиции для дальнейшего разбирательства, а потерпевший, находившийся без сознания, был госпитализирован.

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Подмосковный травматолог рассказал, как защитить ребёнка во при поездке в машине
05 мая 2025, 11:15

Фото: iStock / LightFieldStudios

Самые частые травмы у детей, попавших в ДТП, – черепно-мозговые, а также травмы позвоночника, грудной клетки и живота. Именно поэтому важно использовать в автомобилях детские кресла, заявил главврач Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.
«Характер зависит от силы удара в момент аварии и от того, насколько правильно был пристёгнут ребенок. Автокресла помогают снизить риск детского травматизма и уберечь жизнь маленьких пассажиров. Они имеют боковую защиту для головы и шеи, что позволяет смягчить силу удара и защитить от осколков. Чтобы малыш не выскользнул из автокресла, плечевые ремни должны быть надежно зафиксированы и не касаться шеи», - объяснил Григорьев, слова которого привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Он добавил, что использовать люльку от прогулочной коляски вместо автокресла – плохая идея, так как её нельзя зафиксировать в салоне машины. Другая ошибка – перевозка детей на руках. При столкновении вес пассажиров возрастает в несколько раз. В такой ситуации нельзя удержать ребёнка.

Александр Григорьев также посоветовал не забывать, что дети берут пример со взрослых, поэтому нужно обязательно пристегивайтесь самим.

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