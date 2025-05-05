В Дмитрове стартовал капитальный ремонт моста через реку Хамиловку

Работы по капитальному ремонту моста через реку Хамиловку начались на улице Московская в Дмитрове, проезд временно перекрыт, рабочее движение по обновлённому мосту планируется запустить в июне текущего года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.