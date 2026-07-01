У жителя Щёлкова выманили более миллиона рублей через фальшивый домовой чат
Мошенники заставили 62-летнего жителя Щёлкова отдать им более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Афера началась с того, что мужчину добавили в мессенджере в фальшивый домовой чат. Там он перешёл по ссылке, получил код-ключ и переслал его администратору.
«После этого начались звонки от лжесотрудников Центробанка и портала «Госуслуги». Мужчину убедили, что его учётную запись взломали и от его имени оформили доверенность на экстремистов, финансирующих ВСУ. И чтобы сохранить деньги и избежать уголовного преследования, нужно обналичить сбережения и передать их «доверенному лицу», — говорится в сообщении.Мужчина так и сделал, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Оперативникам удалось задержать девушку, которая исполняла роль курьера мошенников. Она оказалась 25-летней жительницей Москвы. Сейчас ведётся розыск остальных участников преступления.