У жителя Щёлкова выманили более миллиона рублей через фальшивый домовой чат

01 июля 2026, 14:46

оригинал Фото: istockphoto.com/Ju Production

Мошенники заставили 62-летнего жителя Щёлкова отдать им более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Афера началась с того, что мужчину добавили в мессенджере в фальшивый домовой чат. Там он перешёл по ссылке, получил код-ключ и переслал его администратору.





«После этого начались звонки от лжесотрудников Центробанка и портала «Госуслуги». Мужчину убедили, что его учётную запись взломали и от его имени оформили доверенность на экстремистов, финансирующих ВСУ. И чтобы сохранить деньги и избежать уголовного преследования, нужно обналичить сбережения и передать их «доверенному лицу», — говорится в сообщении.