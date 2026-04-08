Расписание на Рижском и Курском направлениях изменится 10-12 апреля

08 апреля 2026, 11:03

График движения пригородных поездов, курсирующих на Курском и Рижском направлениях, включая МЦД-2, изменится 10-12 апреля из-за дорожных работ: на станции Тушино будут менять два стрелочных перевода. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы будут проходить по ночам — с 23:00 10 апреля до 9:00 11 апреля и в то же время с 11 на 12 апреля. В этот период поезда на участке между станциями Павшино и Подмосковная пустят в реверсивном режиме.





«В связи с этим у ряда составов изменится время отправления и прибытия, длина маршрутов и количество остановок, а некоторые электрички отменят», — говорится в сообщении.