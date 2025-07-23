Расписание на Рижском и Курском направлениях изменится 26-28 июля и 2-4 августа

23 июля 2025, 13:47

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных электричек, курсирующих на Рижском и Курском направлениях, изменится в период с 26 по 28 июля и со 2 по 4 августа из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





В указанный период на станции Москва-Пассажирская-Курская будут переключать на новое местоположение первый и второй пути. Работы проводятся в рамках модернизации участка между станциями Москва-Пассажирская-Курская и Карачарово.





«Технологические «окна» будут с 01:20 26 июля до 05:20 28 июля и по тому же графику 2-4 августа. В это время поезда пустят по соседним путям в реверсивном режиме. В связи с этим у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, количество остановок на маршруте или его длина. Часть поездов временно отменят», — говорится в сообщении.