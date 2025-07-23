Строительство школы с детсадом в Дзержинском завершат осенью

23 июля 2025, 12:35

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Воспитательно-образовательный комплекс, включающий школу на 1,1 тыс. учеников и детский сад на 100 воспитанников, строят в подмосковном Дзержинском. Завершить работы и сдать объект в эксплуатацию планируется осенью. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В настоящее время строительная готовность объекта составляет 74%.





«Здание включает в себя несколько блоков: начальной и основной школ с помещениями детсада, а также блок дополнительного образования и общешкольных помещений. Предусмотрены также разные входы для учеников основной и начальной школы», — говорится в сообщении.