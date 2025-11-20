В Мытищах открывается выставка художницы Дарьи Смирновой

20 ноября 2025, 11:05

оригинал Фото: пресс-служба Минкульттуризма МО

Выставка молодой художницы Дарьи Смирновой «Взгляд» открывается сегодня, 20 ноября, в Мытищинской галерее искусств. Об этом сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.





В экспозицию вошли 110 работ, выполненных в разной технике. Художница пишет акварелью, акриловыми красками и даже гелевой ручкой и маркером. Посетители увидят пейзажи, портреты и сюрреалистические коллажи.





«На выставке представлена, в том числе, серия работ «Девушки в круге», посвящённая образу русской красавицы», — отмечается в сообщении.