Расписание на Рижском, Курском и Казанском направлениях изменится из-за ремонта

19 июня 2026, 15:06

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Рижском, Курском и Казанском, включая МЦД-2 и МЦД-3, изменится в выходные дни июня из-за замены стрелочных переводов на станциях Царицыно и Люберцы-1. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





На станции Люберцы-1 работы будут проводить в интервале между 23:50 и 6:50 19-21 и 26-28 июня, а на станции Царицыно — с 23:00 19 июня до 9:00 20 июня и с 10:20 до 20:20 21 июня.





«В указанный период у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок, а ряд составов отменят», — говорится в сообщении.