В Подмосковье с начала года семью обрели более 800 детей-сирот
Свыше подмосковных 800 детей, оставшихся без попечения родителей, нашли новые семьи с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Московской области.
Подмосковье занимает лидерские позиции по семейному устройству сирот.
«У нас в семьях живут 99% сирот. При этом наш безусловный приоритет — это сохранение ребенка в родной семье. Но если это невозможно, ребёнок на время исправления ситуации в семье проживает у опытных приемных родителей. Мы первые среди регионов начали развивать институт гостевых приёмных семей. Проект доказал свою эффективность и получил одобрение президента на тиражирование в других субъектах России», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Она добавила, что ежегодно в гостевых приёмных семьях временно проживают свыше 700 детей. И 80% из них благодаря работе социальных служб возвращаются к родителям.