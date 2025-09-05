Расписание на Савёловском и Белорусском направлениях изменится с 5 сентября

05 сентября 2025, 16:03

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на Белорусском и Савёловском направлениях, изменится с вечера 5 сентября из-за строительства станции Петровско-Разумовская. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы будут проходить 5-7, 12-14 и 26-28 сентября по ночам — с 23:30 до 5:30.





«На время работ планируется перекрывать движение по первому и второму путям на участке между станциями Москва-Бутырская и Бескудниково. В связи с этим у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, будет укорочен маршрут, а некоторые поезда отменят», — говорится в сообщении.