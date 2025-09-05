В подольском микрорайоне Ново-Сырово завершили благоустройство дворов

05 сентября 2025, 14:58

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Благоустройство дворовой территории у многоквартирных домов №11, №13 и №15 по Почтовой улице в микрорайоне Ново-Сырово в Подольске завершено. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В рамках благоустройства во дворах провели несколько видов работ. В частности, там обустроили новые тротуары общей площадью 718 квадратных метров, включая установку бортового камня, а также отремонтировали 67 квадратных метров ранее проложенных дорожек.





«Во дворах организовали также современное парковочное пространство площадью свыше 670 квадратных метров, построили проезд протяженностью около 1,3 тыс. метров и создали новые пешеходные зоны», — говорится в сообщении.