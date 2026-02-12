Расписание на Савёловском направлении изменится с 13 февраля из-за ремонта
График движение ряда пригородных электричек, курсирующих на Савёловском направлении, изменится с 13 января в связи с ремонтом энергообъектов на участках между станциями Икша и Яхрома, а также Соревнование и Большая Волга. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
Работы будут проходить с 10:10 до 14:40 13, с 16 по 20, с 24 по 25 и 27 февраля.
«Из-за этого у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а четыре поезда пустят по укороченному маршруту — от или до Лобни», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным трудностям и заранее уточнять расписание. Посмотреть его можно на информационных табло на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».