Расписание на Савёловском направлении изменится с 13 февраля из-за ремонта

оригинал Фото: istockphoto.com/mouse_sonya

График движение ряда пригородных электричек, курсирующих на Савёловском направлении, изменится с 13 января в связи с ремонтом энергообъектов на участках между станциями Икша и Яхрома, а также Соревнование и Большая Волга. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы будут проходить с 10:10 до 14:40 13, с 16 по 20, с 24 по 25 и 27 февраля.





«Из-за этого у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а четыре поезда пустят по укороченному маршруту — от или до Лобни», — говорится в сообщении.