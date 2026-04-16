Расписание на Ярославском и Казанском направлениях изменится с 18 апреля

16 апреля 2026, 14:50

График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском и Ярославском направлениях, изменится с 18 апреля из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы будут проводиться на станции Москва-Пассажирская-Казанская 18-19 апреля с 00:30 до 06:30, на перегоне между станциями Пески и Голутвин — в те же даты с 2:15 до 06:10, а на перегоне между станциями Щёлково и Чкаловская с 00:10 18 апреля до 00:10 19, в то же время 25-26 апреля, а 20,21 и 27 апреля — с 00:05 до 7:05.





«В связи с ремонтом у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, длина маршрута и количество остановок, а некоторые составы отменят», — говорится в сообщении.