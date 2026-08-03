Расписание подмосковных электричек пяти направлений меняется с 3 августа

03 августа 2026, 15:11

Видео: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Рижского, Курского и Казанского направлений, включая МЦД-2, а также Горьковского и Киевского направлений, включая МЦД-4, изменится с 3 августа из-за ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Ремонт запланирован на перегоне между станциями Шатура и Кривандино, а также на станциях Каланчевская, Щербинка, Перерва, Царицыно, Люблино и Столбовая.





«На Столбовой работы будут проводить с 19:50 до 5:50 с 3 по 7, 10-11 и 17-18 августа, на станциях Щербинка Люблино, Перерва и Царицыно — интервале между 00:00 до 5:00 с 5 по 9, 16-19, 21-23 и 30-31августа, на станции Каланчёвская — с 00:45 до 5:45 с 7 по 9 августа, а на перегоне Шатура – Кривандино — с 10:30 до 14:30 5, 8, 12 и 15 августа», — говорится в сообщении.