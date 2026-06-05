Расписание поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится с 5 по 8 июня
График движения пригородных поездов Ленинградского направления, включая МЦД-3, изменится с 5 по 8 июня из-за ремонтных работ на станции Зеленоград-Крюково. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
В указанный период часть пригородных поездов, курсирующих между Москвой и Тверью, отменят. У некоторых составов изменится время отправления и прибытия, а также длина маршрута.
«Кроме того, 6 июня отменят несколько электричек МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково, а 7 июня — на участке Зеленоград-Крюково — Химки — Зеленоград-Крюково. Из-за этого интервалы между поездами увеличатся», — говорится в сообщении.Посмотреть актуальное расписание пассажиры могут на информационных стендах на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте компании-перевозчика.