Расписание поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится с 5 по 8 июня

05 июня 2026, 13:15

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления, включая МЦД-3, изменится с 5 по 8 июня из-за ремонтных работ на станции Зеленоград-Крюково. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.





В указанный период часть пригородных поездов, курсирующих между Москвой и Тверью, отменят. У некоторых составов изменится время отправления и прибытия, а также длина маршрута.





«Кроме того, 6 июня отменят несколько электричек МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Останкино — Зеленоград-Крюково, а 7 июня — на участке Зеленоград-Крюково — Химки — Зеленоград-Крюково. Из-за этого интервалы между поездами увеличатся», — говорится в сообщении.