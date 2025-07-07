В раменском посёлке Дубовая Роща отпраздновали День соседей

07 июля 2025, 14:17

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

День соседей отпраздновали в посёлке Дубовая Роща Раменского муниципального округа, мероприятие прошло под девизом «Мы вместе». Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Праздник организовал дом культуры «Гжелка» и его филиалы — ДК «Юровский» и ЦКВ «Гармония».





«Для маленьких гостей праздника аниматоры из разных домов культуры организовали детские игры. Находкой праздника стало выступление одного из лучших гармонистов России — Александра Логвина из дома культуры «Юровский». Под его аккомпанемент участники праздника пели всем русские песни и танцевали», — говорится в сообщении.