Расписание ряда электричек Павелецкого направления изменится в апреле

03 апреля 2026, 14:34

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих на Павелецком направлении, меняется с 3 апреля из-за ремонта платформ на четырёх станциях. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Ремонт будут проводить на станциях Варшавская, Нагатинская и Бирюлево-Товарная с 23:50 до 5:20 с 3 апреля по 1 мая, а на станции Чертаново — в то же время с 6 апреля.





«В свази с работами у ряда электричек изменится время отправления и прибытия. При этом все четыре станции во время ремонта продолжат работать и на посадку, и на высадку», — отмечается в сообщении.