Расписание ряда подмосковных электричек изменится 13 и 14 ноября

12 ноября 2025, 15:51

Видео: пресс-служба МТДИ МО

График движения некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Смоленской областях, изменится 13 и 14 ноября из-за замены двух стрелочных переводов на станции Вязьма. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Работы будут проводить 13 ноября с 11:00 до 15:40, а 14 ноября — с 10:00 до 16:00.





«В связи с этим некоторые электрички будут отправляться и прибывать на конечную станцию раньше или позже привычного графика», — говорится в сообщении.