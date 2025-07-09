Расширенный скрининг в Подмосковье прошли около 33 тыс. новорождённых

09 июля 2025, 12:30

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Дети, появившиеся на свет в Московской области, проходят расширенный неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний. С начала года это исследование провели у почти 33 тысяч младенцев, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.







«С начала текущего года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли почти 33 тысячи новорождённых. Эта проверка позволяет выявить генетические нарушения на ранней стадии и оперативно начать лечение», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.