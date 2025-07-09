Расширенный скрининг в Подмосковье прошли около 33 тыс. новорождённых
Дети, появившиеся на свет в Московской области, проходят расширенный неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний. С начала года это исследование провели у почти 33 тысяч младенцев, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«С начала текущего года в Подмосковье расширенный неонатальный скрининг прошли почти 33 тысячи новорождённых. Эта проверка позволяет выявить генетические нарушения на ранней стадии и оперативно начать лечение», — отметила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.В областном Минздраве отметили, что благодаря неонатальному скринингу генетические заболевания были выявлены у 54 младенцев.
Скрининг проводится в первые дни после рождения ребёнка. Кровь для анализа берётся из пятки. При выявлении нарушений с родителями связывается специалист и объясняет им дальнейший порядок действий.