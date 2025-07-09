Возлюбленную Марата Башарова «тянет на солёненькое»
Актёр Марат Башаров накануне вышел в свет со своей возлюбленной Асей Борисовой. Но внимание публики привлёк не броский наряд избранницы артиста, а фигура девушки. Подробности сообщает Telegram-канал «Светский хроник».
Башаров прибыл на премьеру фильма «Плагиатор» в сопровождении Аси Борисовой и дочери Амели. Актёр порассуждал что для него значит семья и перевёл всё внимание на избранницу, заявив, что хочет поделиться со всеми её красотой. Девушка в это время стояла рядом с Башаровым и мило улыбалась, положив руку ему на плечо.
Борисова была облачена в полупрозрачную юбку с кружевными вставками и в свободный чёрный жилет. Но пристальное внимание поклонников тут же остановилось на фигуре девушки. Публика заметила округлившийся живот артистки, на который она часто и тревожно бросала взгляд.
Высказывания Башарова о том, чтобы Борисову все «увидели в красоте» и «животик» актрисы наводят на мысли о пополнении в семье.
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