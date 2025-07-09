Возлюбленную Марата Башарова «тянет на солёненькое»

09 июля 2025, 11:40

Избранницу Марата Башарова заподозрили в беременности

Ася Борисова, Марат Башаров и Амели Башарова (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Актёр Марат Башаров накануне вышел в свет со своей возлюбленной Асей Борисовой. Но внимание публики привлёк не броский наряд избранницы артиста, а фигура девушки. Подробности сообщает Telegram-канал «Светский хроник».