В Центре Рошаля спасли зрение девочке с выросшим в глазу волосом
Четырнадцатилетнюю девочку с редкой патологией — волосом, выросшим на слизистой оболочке левого глаза, прооперировали специалисты Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Это редкий случай липодермоида с аномальным ростом волос. Само образование не представляло угрозы, но постоянный дискомфорт стал показанием к хирургическому вмешательству. Мы удалили новообразование бульбарной конъюнктивы, а затем провели гистологическое исследование удалённых тканей», — рассказала заведующий офтальмологическим отделением Максим Черников.Операция проводилась под общим наркозом и прошла успешно. Девочка чувствует себя хорошо, её уже выписали домой.