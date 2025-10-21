«Разговоры о важном» посвятили Дню народного единства и городам России

Учащиеся обсудили значение этого праздника и роль единства народа в истории страны. Ребята отметили, что каждый город России отражает её этнокультурное многообразие: в архитектуре, традициях и укладе жизни проявляется наследие разных народов.



Отдельное внимание уделили развитию современных городов — сохранению исторического облика при использовании новых технологий и заботе о природной среде.



Педагоги подчеркнули, что подобные уроки помогают школьникам осознать важность единства и уважения к культурному наследию, формируя чувство гордости за свою страну.

