Размытую дорогу через ручей у деревни Алексино восстановят за двое суток

21 июля 2025, 10:39

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Наро-Фоминском городском округе у деревни Алексино по причине сильного дождя размыло участок дороги через ручей реки Исьмы. Ширина ручья увеличилась с 1 до 5 метров, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.







«Сегодня дорожники уложат железобетонные трубы и проведут насыпь на эти трубы из щебня. Полностью восстановить дорогу планируют в ближайшие двое суток. К работам привлечены около 10 человек и три единицы спецтехники. На время оперативного восстановления дороги через ручей обустроили временную искусственную переправу», – рассказали в пресс-службе.