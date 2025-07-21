Размытую дорогу через ручей у деревни Алексино восстановят за двое суток
В Наро-Фоминском городском округе у деревни Алексино по причине сильного дождя размыло участок дороги через ручей реки Исьмы. Ширина ручья увеличилась с 1 до 5 метров, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Сегодня дорожники уложат железобетонные трубы и проведут насыпь на эти трубы из щебня. Полностью восстановить дорогу планируют в ближайшие двое суток. К работам привлечены около 10 человек и три единицы спецтехники. На время оперативного восстановления дороги через ручей обустроили временную искусственную переправу», – рассказали в пресс-службе.Как пояснили в министерстве, дорога отделяет деревню Алексино, а также СНТ «Исьма» и «Верейское» от деревни Симбухово. Альтернативной дороги между этими населёнными пунктами нет. Между тем там проживают порядка 100 человек. От эвакуации жители отказались.