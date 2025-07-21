Загруженность дорог Подмосковья утром 21 июля достигла пяти баллов
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе.
«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковные дороги сегодня утром выехали более 950 тысяч машин, что на два процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.