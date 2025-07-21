Загруженность дорог Подмосковья утром 21 июля достигла пяти баллов

21 июля 2025, 10:29

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается степень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются при движении в сторону Москвы на трёх федеральных трассах и четырнадцати шоссе.





«Сложности с проездом отмечаются на трассах М-9 «Балтия», М-2 «Крым» и А-105, а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.