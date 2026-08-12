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Видновский перинатальный центр получил УЗИ-аппарат экспертного класса

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Систему для проведения ультразвуковых исследований экспертного класса передали Видновскому перинатальному центру. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



В аппарате используется ряд передовых технологий, благодаря которым врачам предлагаются несколько режимов визуализации.

«Мы используем этот аппарат преимущественно для перинатальных скринингов. Ультразвуковая система позволяет детально рассмотреть, усилить контуры органов и повысить точность диагностики. Наличие 3D-датчика даёт в объёме и со всех сторон в разных плоскостях наблюдать за развитием малышей», — рассказала врач ультразвуковой диагностики кабинета антенатальной охраны плода Елена Оздемир.
Стоимость аппарата составляет 11,5 млн рублей. Деньги на его закупку выделили из областного бюджета.
Лев Каштанов

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