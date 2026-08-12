Видновский перинатальный центр получил УЗИ-аппарат экспертного класса
Систему для проведения ультразвуковых исследований экспертного класса передали Видновскому перинатальному центру. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В аппарате используется ряд передовых технологий, благодаря которым врачам предлагаются несколько режимов визуализации.
«Мы используем этот аппарат преимущественно для перинатальных скринингов. Ультразвуковая система позволяет детально рассмотреть, усилить контуры органов и повысить точность диагностики. Наличие 3D-датчика даёт в объёме и со всех сторон в разных плоскостях наблюдать за развитием малышей», — рассказала врач ультразвуковой диагностики кабинета антенатальной охраны плода Елена Оздемир.Стоимость аппарата составляет 11,5 млн рублей. Деньги на его закупку выделили из областного бюджета.