В Подмосковье подали более 6000 онлайн-заявок на присвоение спортивных разрядов

12 августа 2026, 10:07

оригинал Фото: медиасток.рф

Более шести тысяч заявлений на присвоение спортивных разрядом подали жители Московской области через портал госуслуг региона с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





В рамках услуги можно получить первый спортивный разряд или звание кандидата в мастера спорта.





«Услугу могут получить областные спортивные федерации, представляющие интересы спортсмена, который выполнил все условия для присвоения разряда. Для подачи заявки нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и приложить сканы документов», — говорится в сообщении.