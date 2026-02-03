Разрешение на бесплатную парковку в Подмосковье получили около 10 тысяч человек
Около десяти тысяч жителей Московской области получили в 2025 году разрешение на бесплатную парковку в регионе. Оформление проводилось через подмосковный портал госуслуг. Об этим сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Разрешения позволяют бесплатно оставлять транспортные средства на 261 платной парковке в 37 округах Подмосковья.
«Больше всего разрешений оформили многодетные семьи — около восьми тысяч. Около 660 жителей получили стаус резидента. Кроме того, разрешения выдали владельцам более 200 мотоциклов и 640 электромобилей», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.В министерстве отметили, что наличие разрешения не резервирует парковочное место: оставлять автомобиль или мотоцикл можно на любом свободном.