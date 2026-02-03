Разрешение на бесплатную парковку в Подмосковье получили около 10 тысяч человек

03 февраля 2026, 14:37

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Около десяти тысяч жителей Московской области получили в 2025 году разрешение на бесплатную парковку в регионе. Оформление проводилось через подмосковный портал госуслуг. Об этим сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Разрешения позволяют бесплатно оставлять транспортные средства на 261 платной парковке в 37 округах Подмосковья.





«Больше всего разрешений оформили многодетные семьи — около восьми тысяч. Около 660 жителей получили стаус резидента. Кроме того, разрешения выдали владельцам более 200 мотоциклов и 640 электромобилей», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.