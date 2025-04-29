В Московской области ремонтируют более 100 км дорог по нацпроекту

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Покрытие более чем на 100 километрах региональных дорог обновляют в Московской области специалисты Мосавтодора в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», работа ведётся в 20 округах Подмосковья, сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Дорожники меняют покрытие на 42 участках региональных дорог общей протяжённостью свыше 100 км. После укладки покрытия на обновлённых дрогах укрепят обочины и нанесут разметку», — сказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.В настоящее время самый большой объём работ проводится на территории городского округа Коломна. Здесь уложат свыше 11 километров покрытия на пяти дорогах, расположенных как в черте города, так и в малых населённых пунктах.
Всего по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в текущем ремонтном сезоне в Подмосковье уложат около 840 километров нового покрытия более чем на 320 участках региональных дорог.
Читайте также:
Опубликован график работы общественного транспорта Подмосковья на праздниках
Расписание подмосковных электричек семи направлений изменится в мае
Стартовало движение по новой развязке между Володарским и Каширским шоссе
Лев Каштанов