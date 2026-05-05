Реабилитационные центры Подмосковья получат около 300 единиц оборудования
Почти 300 единиц современного оборудования поставят в текущем году в реабилитационные центры Московской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Оборудование поможет пациентам, включая получивших ранения бойцов специальной военной операции, быстрее восстанавливаться.
«Мы в Подмосковье развиваем систему реабилитации и оздоровления. Эти направления важны для бойцов СВО, а также для людей с ограниченными возможностями здоровья — как для взрослых, так и для детей. У нас при поддержке президента работает центр имени А.И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, где проходят реабилитацию военные со всей страны и ребята с проблемами слуха и зрения. В этом году мы дополнительно закупили туда самое современное оборудование. В центре «Ясенки» в Подольске открыли по просьбе бойцов новый бассейн, регулярно дооснащаем другие центры. Всего в этом году планируем поставить почти 300 единиц оборудования в 24 реабилитационных центра Московской области», — сказал Андрей Воробьёв.В частности, в центр им. Мещерякова уже привезли бесконтактную ванну «Акварелакс» и систему «Робоспайн». Они используются в связке: сначала гидромассаж в ванной расслабляет мышцы пациента, а потом робот «Робоспайн» с помощью растяжения и декомпрессии возвращает позвоночнику подвижность и избавляет от болей.
Реабилитационные центры получат также аппараты для укрепления мышц, специальные тренажёры для ног, слухоречевые приборы, балансировочные мостики, спортивные мячи для слабовидящих и пр.