В Подмосковье очистили от сосулек 2,5 тыс. крыш
Около двух с половиной тысяч кровель многоквартирных домов в Московской области очистили от сосулек и наледи. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В результате масштабной уборки с карнизов и водосточных труб удалили несколько десятков тонн сосулек и ледяных наростов.
«Больше всего сосулек удалили с крыш в округе Люберцы — 200. На втором месте по этому показателю округ Королёв (180), а замыкает топ-3 округ Химки (100)», — говорится в сообщении.Особое внимание при очистке уделялось домам, которые стоят у тротуаров и рядом с социально значимыми объектами.
Очисткой крыш от сосулек и льда в Подмосковье занимаются управляющие компании. Жители могут оставлять заявки им или подавать запросы в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО), а также в территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.