В Подмосковье очистили от сосулек 2,5 тыс. крыш

02 февраля 2026, 11:33

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Около двух с половиной тысяч кровель многоквартирных домов в Московской области очистили от сосулек и наледи. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В результате масштабной уборки с карнизов и водосточных труб удалили несколько десятков тонн сосулек и ледяных наростов.





«Больше всего сосулек удалили с крыш в округе Люберцы — 200. На втором месте по этому показателю округ Королёв (180), а замыкает топ-3 округ Химки (100)», — говорится в сообщении.