Реабилитацию после болезни прошли более 31 тысячи жителей Подмосковья
Свыше 31 тысячи жителей Московской области прошли бесплатную реабилитацию после перенесённых заболеваний с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Реабилитацию пациентов проводят по полису ОМС в дневных и круглосуточных стационарах, а также амбулаторно.
«Реабилитация является заключительным и важным этапом лечения после тяжёлых заболеваний — инфаркта, инсульта, болезней органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, полученных травм и перенесённых операций», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Он добавил, что программу составляют индивидуально для каждого пациента, в неё может входить массаж, лечебная физкультура, физиотерапия и занятия на спецтренажёрах.