Реабилитацию после болезни прошли более 31 тысячи жителей Подмосковья

19 мая 2026, 09:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 31 тысячи жителей Московской области прошли бесплатную реабилитацию после перенесённых заболеваний с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Реабилитацию пациентов проводят по полису ОМС в дневных и круглосуточных стационарах, а также амбулаторно.





«Реабилитация является заключительным и важным этапом лечения после тяжёлых заболеваний — инфаркта, инсульта, болезней органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, полученных травм и перенесённых операций», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.