В Детском центре подростку исправили запущенное искривление позвоночника

30 июля 2025, 10:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля исправили подростку запущенное искривление позвоночника. Об этом сообщается в ТГ-канале клиники.





В ДКЦ поступил 16-летний юноша с выраженной деформацией позвоночного столба на фоне болезни Шойерманна-Мау. Прогрессирующее искривление позвоночника за последний год усилилось и привело к сильным болям.



«Речь шла о сложном случае – кифозе III степени. Без операции подростку грозило усиление деформации спины, что в дальнейшем привело бы к проблемам с внутренними органами и хроническому болевому синдрому», – говорится в сообщении.

