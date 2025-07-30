В Детском центре подростку исправили запущенное искривление позвоночника
Врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля исправили подростку запущенное искривление позвоночника. Об этом сообщается в ТГ-канале клиники.
В ДКЦ поступил 16-летний юноша с выраженной деформацией позвоночного столба на фоне болезни Шойерманна-Мау. Прогрессирующее искривление позвоночника за последний год усилилось и привело к сильным болям.
«Речь шла о сложном случае – кифозе III степени. Без операции подростку грозило усиление деформации спины, что в дальнейшем привело бы к проблемам с внутренними органами и хроническому болевому синдрому», – говорится в сообщении.В ходе операции хирурги провели несколько остеотомий тел и остистых отростков позвонков на высоте деформации. Помимо этого, они установили пациенту стабилизирующую металлоконструкцию и установили позвоночник в правильное положение.
Хирургическое вмешательство прошло успешно. После полного восстановления юный пациент вернётся к полноценной жизни без ограничений.