В Подмосковье стартовала подготовка к предстоящему отопительному сезону
В Московской области началась подготовка к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.
Новый цикл подготовки к холодам отличается повышенными требованиями к объективности оценки готовности каждого элемента системы – от котельных и теплосетей до жилых домов и социальных объектов.
«Это непрерывный и строго регламентированный процесс. Согласно федеральному приказу, мы переходим к пообъектной оценке и равномерному графику. Это позволит видеть реальную картину не в конце сезона, а на каждом этапе, чтобы своевременно реагировать на любые отклонения», – пояснил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.Дорожная карта подготовки к ОЗП включает чёткие сроки, синхронизированные с федеральными требованиями. На первом этапе к середине февраля все ответственные организации должны актуализировать и утвердить планы локализации и ликвидации аварийных ситуаций. В этом месяце пройдет серия встреч с заместителями глав городских и муниципальных округов региона, которые курируют вопросы ЖКХ, руководителями теплоснабжающих и управляющих организаций. Цель – координация действий на местах, контроль и своевременное выявление проблем. Выездные совещания проведут во всех муниципалитетах Московской области.
Весной предстоит разработать ключевые документы. До середины апреля будут утверждены планы подготовки теплоснабжающих организаций, а к концу апреля разработаны планы подготовки для потребителей тепла. После этого сформируют штабы и комиссии по проверке готовности. А к 15 мая должны быть готовы финальные планы подготовки к ОЗП 2025/26 годов органов местного самоуправления.
Старт гидроиспытаний и планово-предупредительных ремонтов будет дан 15 мая. Лето станет ключевым для технического обновления инфраструктуры.
С 1 июня начнут работу комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии и теплоснабжающих организаций. Ключевое изменение сезона – требование оценивать каждый объект обеспечения готовности в отдельности, а не суммарно по муниципалитету. Это позволит детально контролировать ситуацию на местах и исключить формальный подход.
Завершающий этап кампании стартует 15 сентября, когда сформированные пакеты документов направят в комиссию Центрального управления Ростехнадзора. Выдача паспортов готовности муниципальным образованиям продлится до 25 ноября. Главное условие для получения паспорта – общая готовность всех систем жизнеобеспечения. Это жилфонд, котельные, теплосети, системы электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, обеспечение нормативных запасов топлива.
Предельный срок достижения стопроцентной готовности по всем направлениям – 25 сентября. С 1 октября начнутся процедура сдачи документов и итоговые проверки.