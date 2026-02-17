В Подмосковье стартовала подготовка к предстоящему отопительному сезону

17 февраля 2026, 21:15

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Московской области началась подготовка к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.





Новый цикл подготовки к холодам отличается повышенными требованиями к объективности оценки готовности каждого элемента системы – от котельных и теплосетей до жилых домов и социальных объектов.

«Это непрерывный и строго регламентированный процесс. Согласно федеральному приказу, мы переходим к пообъектной оценке и равномерному графику. Это позволит видеть реальную картину не в конце сезона, а на каждом этапе, чтобы своевременно реагировать на любые отклонения», – пояснил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.