Воробьёв назвал важным предотвращение угроз подтоплений после рекордно снежной зимы

02 марта 2026, 13:04

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв считает важным и актуальным вопрос предотвращения угрозы подтоплений, учитывая то, что прошедшая зима выдалась рекордно снежной. Об этом он заявил на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.







«Насущный вопрос касается весны – сегодня уже её второй день. Учитывая обилие снега, безусловно, будем говорить об угрозах подтоплений. Сейчас нам нужно разобраться с тем, что представляет угрозу для жизни, безопасности, и с тем, как сохранить кровлю тех домов, которые требуют особого внимания, с очисткой кровли от снега и наледи», – отметил глава региона.

«Это тоже всегда сложная тема, у нас реализуется эта программа. Какие-то места подтоплений ликвидированы, какие-то – в планах на 2026 год. Ещё раз обращаю внимание на то, что эта тема, учитывая большое количество снега, требует нашего внимания и больших восстановительных работ на муниципальных и региональных дорогах. Нет сомнений, что, если не через неделю, то через две, когда снег сойдёт, мы увидим заметный рост жалоб на ямы и всё, что с этим связано. Нужно ещё раз посмотреть, что в приоритете, за что браться в первую очередь», – сказал Воробьёв.